WEB design
Дизайн сайтов
Добавлена4 просмотра
месяц назад
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UI/UX дизайн минимального сайта по доставке здоровой еды.
Современный дизайн с понятным и стильным контентом.
Більшість моїх робіт зручно переглянути у моєму портфоліо за посиланням:
https://www.behance.net/b446a751?fbclid=PAAaaWwIiOYKjuO-vtb1TL4MjRNW38XVmYqxqhspHhAwrKnTMvvpao53dp8ME