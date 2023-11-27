WEB design

Дизайн сайтов
Добавлена
месяц назад
4 просмотра
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UI/UX дизайн минимального сайта по доставке здоровой еды.

Современный дизайн с понятным и стильным контентом.

Більшість моїх робіт зручно переглянути у моєму портфоліо за посиланням:

https://www.behance.net/b446a751?fbclid=PAAaaWwIiOYKjuO-vtb1TL4MjRNW38XVmYqxqhspHhAwrKnTMvvpao53dp8ME