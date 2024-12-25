Web design

Здравствуйте, Меня зову Аслан. Если вашей компании нужен яркий и современный дизайн веб сайта , вы попали по адресу. К работе я отношусь очень ответственно и внимателен к каждому вашему пожеланию. Готов работать над проектами в абсолютно любой стилистике, которая вам будет необходима.
За 800 рублей Вы получите:
-3 уникальных варианта веб сайта.
-все исходники в подарок абсолютно бесплатно
-создание прототипов для начального обзора сайта
-Правки по вашим пожеланиям
-Вежливое и комфортное общение
Обратите внимание:
Я не работаю с посредниками, заказывайте только если Вы принимаете окончательное решение.