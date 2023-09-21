Wine store website сайт винного магазина

Дизайн сайтов
Добавлена
3 месяца назад
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О компании: Компания Wine Gallery — интернет-магазин, специализирующийся на продаже качественных вин со всего мира. Они предлагают широкий выбор вин разных сортов и производителей, а также проводят дегустации и мероприятия для любителей вина.

Цель проекта: Создать страницу об истории вина, чтобы привлечь больше посетителей на сайт Wine Gallery и повысить интерес к этому напитку.

//подробнее можно ознакомиться с проектом по ссылке