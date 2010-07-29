Юридический сайт

Работа для Васильева Татьяна (ehogame) (0.2)

В сервисе: 2 недели 1 день | Отзывы: 1

Бюджет: Не определен (Электронные платежные системы)

Приём заявок: 29.07.2010 — 30.07.2010

Статистика: Заявки: 4 | Просмотры: 196 (111 пользователей)

Бюджет - 700 рублей.

Срок - завтра до 17.00

• Сайт на весь экран

• Вся информация главной странице должна располагаться вся, без прокрутки колёсика мышки ВНИЗ.

• % размера шапки относительно всей страницы- 30-35%%

1. Цветовая гамма – см. раздел «шапка», подложка – море (бледно, но видимо), текст будет размещаться прямо на подложку, без белых полей и фона.

2. Шапка – аналог шапки - http://www.justtime.ru/Автоломбард.html

Нужна не точная копия, а подобие…. деловой офис (что-то типа из фильма про американских юристов) на фоне прозрачных окон. За окнами город на фоне неба. Картинка плавно перетекает в морской пейзаж. Нет четких границ между фоном. На нижней части экрана море, кусочек пляжа и солнце.

Вверху шапки написано крупно – ВИРТУАЛЬНЫЙ ОФИС АДВОКАТА

Ниже: ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ ОФИСА

ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

См. схему – справа от этой надписи предусмотреть место для …ситуаций…

Ниже идут кнопки…

Слоган в шапке: Пока мы работаем, вы отдыхаете… Нам доверяют.

3. Кнопки:

Горизонтально – о нас, форма заказа, форум, контакты, новости

Вертикально - услуги (подрубрики: предпринимателям, людям, цены),полезные ссылки, наши партнёры, подписаться на рассылку

МАКЕТ ДЕЛАТЬ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ТЗ И СХЕМОЙ!!!!