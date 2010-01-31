Заказчик сбежал. Макет ПРОДАЕТСЯ
Дизайн сайтов
Добавлена159 просмотров
14 лет назад
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Предложение для Соболевский Платон (rostranavto)
Бюджет: Не определен (На выбор исполнителя)
Необходим сайт, дизайн строгий, лаконичный,..
1. Пример вместо ТЗ - http://www.artrans.biz/ функционал и содержание те же.
2. Бюджет 100 у.е - 1000 у.е.