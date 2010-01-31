Заказчик сбежал. Макет ПРОДАЕТСЯ

Предложение для Соболевский Платон (rostranavto)

Бюджет: Не определен (На выбор исполнителя)

Необходим сайт, дизайн строгий, лаконичный,..

1. Пример вместо ТЗ - http://www.artrans.biz/ функционал и содержание те же.

2. Бюджет 100 у.е - 1000 у.е.