Завод строительных блоков “Теплостен”
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Добавлена126 просмотров
15 лет назад
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ООО «Экономный дом» производит многослойный теплоэффективный стеновой блок «Теплостен» для строительства индивидуальных жилых домов, административных и торговых зданий, производственных помещений, каркасных домов любой этажности. Город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область.