Железный аргумент - главная
Дизайн сайтов
Добавлена170 просмотров
12 лет назад
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Стояла задача сделать нестандартный дизайн. Каждый элемент отрисован в векторе с нуля (за исключением части тренажера в зеркале и бутылки с водой).