Железный аргумент - главная

Дизайн сайтов
Добавлена
12 лет назад
170 просмотров
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http://ironargument.ru

Главная страница интернет-магазина спортивного питания.

Стояла задача сделать нестандартный дизайн. Каждый элемент отрисован в векторе с нуля (за исключением части тренажера в зеркале и бутылки с водой).