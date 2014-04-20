Журнал "Генеральный директор" – промо страница

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10 лет назад
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Журнал «Генеральный Директор» – журнал о самом главном в работе любого руководителя компанией: управлении людьми, финансами и стратегиями. Уникальность издания в том, что: 

здесь Генеральные Директора компаний обмениваются друг с другом профессиональным опытом, идеями и практическими советами – авторами статей выступают сами руководители компаний. Журнал объединяет более 40 000 читателей из разных регионов России.

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