Дизайн продающего сайта зоомагазина. Сайт оформлен в современном стиле с визуальными эффектами в виде небольшого свечения от кнопок и круга в первом экране. На странице есть как список преимуществ компании, так и акционные предложения и сам каталог, в котором всё расположено по разделам.

Какая стояла задача?

Задача стояла разработать дизайн продающего сайта для зоомагазина. Требовалось предусмотреть возможность добавить товар в корзину с последующим заказом, а также возможность подписаться на рассылку по e-mail.

Что было сделано?

Было решено использовать в качестве основного цвета фиолетовые тона. На первой странице помимо уникального торгового предложения есть видео, призванное вовлечь потенциальных покупателей. В адаптивных версиях (смартфон и планшет) блок преимуществ решено сделать слайдером для сокращения пути посетителя к товарам. Также был реализован блок с акциями в верхней части сайта в виде слайдера. Форма подписки на e-mail рассылку была вынесена в отдельный блок. Также была добавлена карта, где отмечено местоположение магазина, а также добавлена возможность написать в техподдержку сайта через форму обратной связи.

Ссылка на Behance: https://www.behance.net/gallery/99402325/ZooFrend