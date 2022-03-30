Алгоритм поиска инвестиций

Подробности проекта Десятилетний опыт работы консультантом в сфере инвестиционного консалтинга позволяет мне четкое понимание в практических вопросах, связанных с инвестициями и бизнесом.

Информация также будет полезна любому участнику рынка, интересующемуся вопросами инвестирования.

За небольшую плату вы получите понимание того, как правильно организовать поиск финансирования для вашего проекта.

После изучения моей информации вам будет легче вести переговоры с потенциальными инвесторами, кредиторами или инвестиционными консультантами и брокерами.

В любом случае, мы можем быть на связи на протяжении всей дистанции инвестиционного процесса в будущем.

Вы получите:

Вопросы, которые инвестор обычно задает

владельцу любого проекта (список).

План необходимых мероприятий по привлечению инвестиций.

План включает подготовительный этап.

Список подготовительных мероприятий по проекту.

Какой источник финансирования вам

больше подходит (варианты).

Рабочий этап.

Основные мероприятия по поиску средств

Средний бюджет на организацию данной работы.

(пример)

Вы также получите общую информацию о видах инвестиций.