Аналитический сбор информации по рынку.

Добрый день, в своём резюме хочу сказать, что я очень умело нахожу нужную информацию и делаю аналитический сбор, разбивку по разным источникам и делаю выводы на фактических обоснованиях. Подсчёты, история создания и внедрения продукта или фирмы на рынок. Мой Факультет Право-Экономический, и я знаю, своё дело, вертикали построения бизнеса, а также от чего зависит рост продаж по сравнению с конкурентно-способной продукцией. А также монополистическую систему регулирования цен на услуги/товары.

Пример сделанного анализа:

Покупки в пару кликов перестали быть прерогативой b2c потребителей, а онлайн-продажи пришли в b2b рынок. Причем довольно бодро: анализ рынка показывает, что количество b2b онлайн-продаж почти в 3 раза больше, чем в b2c.

Так, различные исследования показывают, что процентное соотношение посетителей сайта, которые сделали покупку, к общему числу всех посетителей в b2b рынке — 10%. В то время как на b2c сегменте этот показатель гораздо скромнее и составляет 3%, а регулярность закупок на b2b рынке выше, потому что эти потребители всегда знают, зачем пришли на сайт продавца.

Происходит смена бизнес-поколения — на смену приходят молодые люди, которые привыкли делать все быстро и в интернете. В среднем им не более 35 лет. Еще одно преимущество для высокого уровня удержания клиентов — возможность оформления сделки в режиме 24/7/365 — это возможно только в онлайне.

Изменилась и культура потребительского поведения в принципе. Молодые люди предпочитают самостоятельно принимать решение о покупке, основываясь на фактах, а не рекомендациях продавца.

А у продавца появились инструменты для анализа поведения покупателя, его предпочтений, частоты закупок, любимых товаров, восприимчивости к акциям. Благодаря анализу магазины могут корректировать ценовую политику и формировать эффективные маркетинговые активности для увеличения продаж.

Функционал современных b2b порталов для оптовой торговли позволяет клиентам удобно и быстро находить необходимые модели по артикулу, менять их на аналогичные товары в случае отсутствия, отправлять претензии и рекламации в случае необходимости прямо из личного кабинета и отслеживать статус их рассмотрения. Изучая карточку товара, можно получить точные и оперативные ответы на все вопросы, сэкономив время. Возможности b2b магазинов повышают индекс лояльности покупателей, благодаря чему они возвращаются в магазин вновь и вновь.

Персонализированный личный кабинет автоматически показывает потребителю часто покупаемые товары, историю заказов, сообщает о скидках и акциях, увеличивая эффективность трейд-маркетинговых мероприятий, подберет аналоги, если запрашиваемых товаров нет в наличии.

Рост отрасли лучше всего олицетворяют цифры: китайская платформа Alibaba — 1688.com — в прошлом году выросла на 14%, а Amazon Business с 2017 вырос в 10 раз и в этом году компания прогнозирует объем продаж в рекордные 10 млрд. долларов!

Свои e-commerce платформы открывают ведущие мировые бренды:

Boeing— более полумиллиона клиентов в месяц!

Swarovski— 5 тысяч b2b клиентов делают закупки онлайн.

В России компании пока только начинают осваивать возможности b2b порталов. Впереди — огромный потенциал роста рынка b2b, увеличения продаж, расширения географии работы, повышения лояльности корпоративных клиентов.