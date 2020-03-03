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Бизнес-план организации производства автомобилей в особой экономической зоне "Алабуга" при поддержке Фонда развития промышленности РФ
С какой целью обратились:
Привлечь инвестиции для финансирования строительства молочного комплекса от государственного банка с учетом государственных субсидий и льгот
Что было сделано:
Описаны технологии производства
Выпускаемая продукция
Проведен анализ мирового и российского рынка
Определены целевые сегменты
Разработана маркетинговая стратегия
Рассчитана себестоимость
Разработана финансовая модель
Оформлен бизнес-план по стандартам банка и Фонда развития промышленности РФ
Чего добились:
Проект был заморожен в виду геополитической и экономической ситуации