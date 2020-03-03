Бизнес-план организации производства автомобилей в особой экономической зоне "Алабуга" при поддержке Фонда развития промышленности РФ

С какой целью обратились:

Привлечь инвестиции для финансирования строительства молочного комплекса от государственного банка с учетом государственных субсидий и льгот

Что было сделано:

Описаны технологии производства

Выпускаемая продукция

Проведен анализ мирового и российского рынка

Определены целевые сегменты

Разработана маркетинговая стратегия

Рассчитана себестоимость

Разработана финансовая модель

Оформлен бизнес-план по стандартам банка и Фонда развития промышленности РФ

Чего добились:

Проект был заморожен в виду геополитической и экономической ситуации