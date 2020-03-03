Бизнес-план строительства коттеджей в Германии

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Бизнес-план строительства 4-х типовых коттеджей в городе Гамбург (Германия)
С какой целью обратились:
Привлечь инвестиции для финансирования строительства коттеджей в размере 2 млн.евро
Что было сделано:
Проведен анализ рынка: текущая ситуация, тенденции и перспективы (по стране)
Проведен анализ рынка по городу Гамбург
Проведен SWOT-анализ
Сформировано ценообразование
Выстроен план продаж
Рассчитана себестоимость
Разработана финансовая модель
Рассчитано 2 варианта участия инвесторов
Чего добились:
Компания перенесла запуск проекта на 2020 год