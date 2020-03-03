Бизнес-план строительства коттеджей в Германии

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4 года назад
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Бизнес-план строительства 4-х типовых коттеджей в городе Гамбург (Германия)

С какой целью обратились:

Привлечь инвестиции для финансирования строительства коттеджей в размере 2 млн.евро

Что было сделано:

Проведен анализ рынка: текущая ситуация, тенденции и перспективы (по стране)

Проведен анализ рынка по городу Гамбург

Проведен SWOT-анализ

Сформировано ценообразование

Выстроен план продаж

Рассчитана себестоимость

Разработана финансовая модель

Рассчитано 2 варианта участия инвесторов 

Чего добились:

Компания перенесла запуск проекта на 2020 год

БП строительство.docx
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