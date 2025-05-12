Грантовий консалтинг

Пошук грантових можливостей: Ідентифікація релевантних грантів та програм, що відповідають вашим цілям та потребам.
Розробка грантової заявки: Комплексна підготовка пакету документів, включаючи написання проєктної пропозиції, бюджету, плану реалізації та інших необхідних матеріалів.
Редагування та полірування заявки: Перевірка та оптимізація вже підготовлених заявок для підвищення їх конкурентоспроможності.
Супровід процесу подання: Подання заявки від вашого імені та комунікація з грантодавцем на всіх етапах розгляду.
Звітність та моніторинг: Підтримка у підготовці звітів про використання грантових коштів та моніторинг реалізації проєкту відповідно до вимог донора.
Навчання та консультації: Проведення тренінгів та надання індивідуальних консультацій з питань залучення грантового фінансування.