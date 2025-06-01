Консультант по международным исходящим платежам

🔹 Мои компетенции:

SWIFT, SEPA, Wise, Payoneer

Помощь в оплате подрядчиков, сервисов, обучения

Выбор платёжного канала под конкретную задачу

Как избежать блокировок и задержек

Пошаговое сопровождение (по запросу)

🔹 Формат работы:

Онлайн-консультация: 60 минут

Разбор ситуации + рекомендации

Чёткие ответы на ваши вопросы простым языком

💬 Работаю бережно, вникаю в детали, объясняю всё понятно и без сложных терминов. Помогу вам сэкономить время, нервы и деньги.

📌 Первая консультация — от 900 грн ($25).

Готова к краткому знакомству в переписке — напишите, чем я могу быть полезна.