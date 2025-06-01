Консультант по международным исходящим платежам
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17 часов назад
🔹 Мои компетенции:
SWIFT, SEPA, Wise, Payoneer
Помощь в оплате подрядчиков, сервисов, обучения
Выбор платёжного канала под конкретную задачу
Как избежать блокировок и задержек
Пошаговое сопровождение (по запросу)
🔹 Формат работы:
Онлайн-консультация: 60 минут
Разбор ситуации + рекомендации
Чёткие ответы на ваши вопросы простым языком
💬 Работаю бережно, вникаю в детали, объясняю всё понятно и без сложных терминов. Помогу вам сэкономить время, нервы и деньги.
📌 Первая консультация — от 900 грн ($25).
Готова к краткому знакомству в переписке — напишите, чем я могу быть полезна.