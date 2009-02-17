Агентство недвижимости.

Поскольку было принято решение, что акцент делается на людей старой закалки, помнящих времена Советского Союза, то и при разработке фирменного стиля были использованы некоторые элементы, напоминающие собой те времена.

Звезда символизирует нахождение компании под счастливой звездой, венок из веток лавра — доблестные победы над конкурентами и долголетие. Красный цвет также выбран в соответствии с символикой Союза.