Агентство недвижимости.
Фирменный стиль
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15 лет назад
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Поскольку было принято решение, что акцент делается на людей старой закалки, помнящих времена Советского Союза, то и при разработке фирменного стиля были использованы некоторые элементы, напоминающие собой те времена.
Звезда символизирует нахождение компании под счастливой звездой, венок из веток лавра — доблестные победы над конкурентами и долголетие. Красный цвет также выбран в соответствии с символикой Союза.