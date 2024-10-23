AI STUDIO - Логотип Фирменный стиль

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6 месяцев назад
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AI STUDIO - это бюро архитектуры и дизайна интерьеров работаеющее с частными клиентами, владельцами недвижимости и коммерческими проектами. Создает уникальные и гармоничные пространства, где архитектура и интерьер выступают единым целым. В основе работы — индивидуальный подход, который отражает личные предпочтения и стиль жизни клиента, а также особенности пространства.

Фирменный стиль бюро должен отражать его основную философию — «из современных материалов и оригинальных комбинаций стилей — создаются интерьеры, которые не просто визуально впечатляют, но и гармонично вписываются в окружение».