AI STUDIO - Логотип Фирменный стиль

AI STUDIO - это бюро архитектуры и дизайна интерьеров работаеющее с частными клиентами, владельцами недвижимости и коммерческими проектами. Создает уникальные и гармоничные пространства, где архитектура и интерьер выступают единым целым. В основе работы — индивидуальный подход, который отражает личные предпочтения и стиль жизни клиента, а также особенности пространства.

Фирменный стиль бюро должен отражать его основную философию — «из современных материалов и оригинальных комбинаций стилей — создаются интерьеры, которые не просто визуально впечатляют, но и гармонично вписываются в окружение».