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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Данный дизайн проект, был разработан в ходе редизайна айдентики, магазина настольных игр, и аксессуаров к ним.
Был переработан логотип, а так же упаковки к товарам.
Так же представлены новые иконки, и баннер для интернет маркет-плейсов ETSI, и AMAZON.
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