Данный дизайн проект, был разработан в ходе редизайна айдентики, магазина настольных игр, и аксессуаров к ним.

Был переработан логотип, а так же упаковки к товарам.

Так же представлены новые иконки, и баннер для интернет маркет-плейсов ETSI, и AMAZON.

Обращайтесь в личные сообщения, по поводу разработки фирменного стиля, или редизайна существующего!