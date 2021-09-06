Айдентика, была создана для Идейного челленджа, пробежать 40075км.

Суть челленджа, пробежать, проплыть, проехать на велосипеде, километраж всего земного шара (40075км), за неограниченное время.

Компания очень идейная, и рассчитана, на узкую целевую аудиторию.

Так как во главе стоит спорт, и все что с ним связанно, были использованы, динамично-футуристичные шрифты, и идея "Добраться из точки А (начало пути спортсмена), до точки Б (преодоления себя, и достижение главной цели).

С нуля разработан Логотип, Элементы фирменного стиля, и идеи для взаимодействия с фотографиями.

Подобраны шрифты, фото, и цветовые решения, так же иконка для, приложения, и так же фирменный "Мерч" , компании.