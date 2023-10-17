Айдентика Dивуа

Для создания уникального логотипа кириллическая букву «Д» заменилась на «D» латинского алфавита, при этом читабельность названия не изменилась. Так же изменилась буква «У», у которой сократилась ножка. В итоге осталось русскоязычное написание бренда, но ассоциируется с французским, что играет на руку косметическому бренду.

Одним из главных элементов айдентики и фирменным знаком стало пятно угловатых форм, который напоминает нам камень или минерал, который лежит в основе производства косметики. Помимо этого параллель можно провести с осколками разбитых теней, которые тоже образуют похожие формы.

Но какой может быть макияж без лица модели? Вдохновившись портретами Андре Матисса был создан уникальный профиль, который стал ключевым элементом айдентики.