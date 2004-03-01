Айдентика для компании "CAPYBARUGS"

Задачи:

- Создать фирменный стиль компании: палитра, логотип, шрифтовая пара, доп.элементы.

- Создать дизайн визитки.

- Оформить социальные сети VK и Instagramm: фото профиля, шапка, хайлайтс.

Решение:

В этом проекте было важно передать сферу деятельности компании - тафтинговые ковры. Для этого использовались округлые линии, точки и абстрактные формы. Главными образами были ковры, нити и мягкие объекты. В логотипе был оформлен символ компании - капибара, которая совмещает в себе элементы стиля и спокойные, тёплые цвета. За капибарой лаконичная форма, напоминающая ковёр.

Оформление социальных сетей: шапка в сообществе VK была выполнена с акцентом на ручную работу, красочность и гибкие формы. Хайлайтс наоборот несут функцию быстрого восприятия и удобства, поэтому созданы на основе округлых элементов, отражающих суть разделов.