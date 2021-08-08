Айдентика сети пекарен

Le petit Paris — сеть пекарен с французскими гастрономическими традициями. Передо мной стояла задача создать отличный от других фирменный стиль — эстетичный и уютный, в духе старой Европы. Это настоящее место силы, где можно провести неспешный завтрак со свежеиспеченным хлебом и вкуснейшим кофе.

В основе шрифтового логотипа — стильный, лаконичный дизайн, подчеркивающий позиционирование бренда. Цветовая гамма дистанцирует бренд от конкурентов, помогает ярко выделиться.

В основе графического логотипа — подсолнухи. Те самые парижские подсолнухи, которыми восхищались Клод Моне, Ван Гог и Поль Гоген. Каждое лето сады Монмартра близ Парижа полыхают цветами подсолнечника и лаванды.

Лаванда и подсолнух — главные герои этикеток для меда собственного производства. Этикетка отрисована вручную, с использованием фирменного шрифта бренда.