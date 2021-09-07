Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Авитолог.
Продвижение и постинг объявлений, продвижение аккаунтов, привлечение заявок с сайта "Авито"
!!! БЕСПЛАТНО СОЗДАМ ВАМ СТРАТЕГИЮ ПРОДВИЖЕНИЯ
ЗВОНИТЕ,ПИШИТЕ📞📞📞
Работаю в следующих категориях:
- Строительный сектор: строительные материалы, услуги, сыпучие, щебень, бетон, ворота, заборы, нерудные материалы, строительство недвижимости;
- Товарный бизнес, все направления, вещи, аксессуары, спорттовары, мебель;
- Все виды услуг: косметология, сантехника, строительство и др.;
- Бытовая, мобильная, компьютерная техника;
- Автомобильный рынок: запчасти, прокат авто, аксессуары.
Обо мне:
-Главная моя задача: привести Вам клиентов;
- Бесплатно и "за Лиды" не работаю;
-Работаю официально по договору
🔥🔥🔥БЕСПЛАТНО🔥🔥🔥 СОЗДАМ ВАМ СТРАТЕГИЮ ПРОДВИЖЕНИЯ
ЗВОНИТЕ,ПИШИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС📞📞📞