Авитолог.

Продвижение и постинг объявлений, продвижение аккаунтов, привлечение заявок с сайта "Авито"

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Работаю в следующих категориях:

- Строительный сектор: строительные материалы, услуги, сыпучие, щебень, бетон, ворота, заборы, нерудные материалы, строительство недвижимости;

- Товарный бизнес, все направления, вещи, аксессуары, спорттовары, мебель;

- Все виды услуг: косметология, сантехника, строительство и др.;

- Бытовая, мобильная, компьютерная техника;

- Автомобильный рынок: запчасти, прокат авто, аксессуары.

Обо мне:

-Главная моя задача: привести Вам клиентов;

- Бесплатно и "за Лиды" не работаю;

-Работаю официально по договору

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