Brand Book Siberica

Фирменный стиль для сети новосибирских кофеен Siberica

Характер бренда: качество, теплота, доверие. Сибирская история – это не про холод, а про согревающую атмосферу

Цель: создать дизайн для сети спешалти кофеен с неповторимым сибирским колоритом и теплой атмосферой, который будет считываться в простых формах, используя при этом теплые естественные цвета, цвета сибирской тайги.

Простая форма, минималистичный символ или же доступный знак - это то, что точно запомнится клиенту. С помощью элементарных составляющих и минимального количества цветов можно оставить след о себе в памяти каждого потребителя. Современность, простота и доступность - то что всегда в моде.

Фирменный стиль и логотип исполнен с помощью простых форм, минимального количества цветов, но при этом максимально узнаваем и лаконичен. Логотип объединяет в себе две состовляющее: стилизированою елку и чашку кофе. Таким образом вызывая у потребителя асоциацию с лесом, тайгой, родным домом и уютом, при этом не перекрывая главный акцент на кофейни и вкусном качественном кофе.