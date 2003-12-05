Бренд "Juli". Онлайн магазин женской одежды

Для бренда "Juli" — онлайн-магазина женской одежды — был создан элегантный и запоминающийся фирменный стиль, отражающий утончённость, моду и индивидуальность.

Основным элементом айдентики стал логотип в виде изящной шляпы, символизирующей стиль и женственность. Это не просто аксессуар, а элемент образа, подчеркивающий вкус и уникальность каждой женщины. Цветовая палитра бренда выдержана в классическом сочетании чёрного и белого с добавлением глубокого оттенка фиолетово-синего, что придаёт дизайну современность и благородство.

Фирменный стиль был адаптирован для всех визуальных носителей: социальных сетей, рекламных материалов, упаковки и элементов веб-дизайна. Чистый минималистичный подход в оформлении подчёркивает премиальность бренда и создаёт узнаваемый образ, который остаётся в памяти.