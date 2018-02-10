Бренд натуральной косметики "Beautrient cosmetics"

Добавлена
6 лет назад
184 просмотра
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В рамках работы были разработаны:

  • Логотип;
  • Визитки (корпоративная и персональная);
  • Бланк;
  • Папка для документов;
  • Пакет;
  • Упаковка для продукции (банка и коробка).