Брендбук компании РН-ЭНЕРГО

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3 года назад
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Заказчик обратился с задачей создать фирменный стиль для компании, разработать брендбук к нему и незначительно изменить логотип компании.

Пожелания к проекту:

Использовать цвета логотипа, придерживаться строго стиля, минимализм.

Задачи:

В ходе работы над проектом были созданы:

  • Бланк:
для внешней корреспонденции

приказа

распоряжения

  • Конверт:
Е65

С4

  • Наклейка
  • Визитка
  • Печать
  • Благодарность
  • Грамота
  • Благодарственное письмо
  • Блокнот
  • Флаг
  • Презентация
  • Подпись
  • Пакет
  • Ежедневник
  • Ручка
  • Флешка
  • Кружка
  • Бейсболка
  • Поло
  • Вывеска наружная
  • Информационная табличка
  • Информационный стенд
Полный обзор проекта: https://logotipe.com/rn-energo