Брендбук компании РН-ЭНЕРГО

Заказчик обратился с задачей создать фирменный стиль для компании, разработать брендбук к нему и незначительно изменить логотип компании.
Пожелания к проекту:Использовать цвета логотипа, придерживаться строго стиля, минимализм.
Задачи:В ходе работы над проектом были созданы:
- Бланк:
приказа
распоряжения
- Конверт:
С4
- Наклейка
- Визитка
- Печать
- Благодарность
- Грамота
- Благодарственное письмо
- Блокнот
- Флаг
- Презентация
- Подпись
- Пакет
- Ежедневник
- Ручка
- Флешка
- Кружка
- Бейсболка
- Поло
- Вывеска наружная
- Информационная табличка
- Информационный стенд