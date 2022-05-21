Брендбук компании РН-ЭНЕРГО

Заказчик обратился с задачей создать фирменный стиль для компании, разработать брендбук к нему и незначительно изменить логотип компании.

Пожелания к проекту:

Использовать цвета логотипа, придерживаться строго стиля, минимализм.

Задачи:

Бланк:

для внешней корреспонденции

приказа

распоряжения

Конверт:

Е65

С4

Наклейка

Визитка

Печать

Благодарность