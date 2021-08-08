Брендинг цветочного салона Una De Gato

Времена меняются. Женщины, которым дарят цветы, — тоже. Далеко не все готовы ассоциировать себя со стандартными розовыми букетами, требуется эмоциональный, живой дизайн, который выделяется на фоне стереотипных салонов и цветочных палаток.

Целевая аудитория бренда — мужчины (80%) и женщины (20%) в возрасте 25-35 лет. Передо мной стояла задача создать дизайн, который сформирует визуальный образ, выдержит единую стилистику и сможет удивить.

Нейминг: ценностями бренда стали простота, уникальность и естественность, поэтому в названии мне хотелось уйти от существующих клише. Una de gato (исп. кошачий коготь) — дикорастущая лиана, чьи шипы по форме напоминают кошачью лапу с когтями.

Логотип: развивая идею спрятанную в названии салона, я добавила характерные элементы в логотип. Насыщенный и яркий дизайн отлично сочетается с минималистичным логотипом и простым шрифтом.

Фирменный стиль: героем фирменного стиля стал кот, таким образом мне удалось отразить игру слов в названии. Кот — это яркий и дружелюбный персонаж, который сопровождает пользователя на сайте и в приложении.

Иллюстрации: мною были созданы иллюстрации для сайта/приложения и фирменных подарочных открыток.

Основное цветовое сочетание — это сочетание белого, чёрного, красного и зелёного. Практически все подобные заведения используют сочетание белого и розового. Получается узнаваемо, но при этом одинаково. Подобранная мною гамма получилась необычнее и свежее.

Упаковка: разработаны несколько видов упаковок для второстепенных товаров — фирменные плитки шоколада.