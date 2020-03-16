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Делаю тематические обложки для видео, рекламы
Фирменный стиль
Добавлена
4 года назад
45 просмотров
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Это обложки на видео, которые я сделал по тематике на своем ютуб канале. Могу лучше.
1280x720
765 КБ
1280x720
286 КБ
2560x1440
390 КБ
Георгий Франко
georgefranco
Был
4 года назад
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