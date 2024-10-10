Дизайн фирменного стиля сервиса доставки еды "Быстро"

Необходимо было разработать фирменный стиль сервиса доставки еды Быстро. Показать ключевые преимущества сервиса и доказать покупателям, что и через агрегаторы можно получать только самые свежие и качественные продукты. Быстро - очень удобный, быстрый и приятный сервис по доставкe готовой еды и продуктов питания. Продукты всегда свежие, так как каждый день проводится ревизия и их обновление.



Сегмент: средний, средний +

Характер бренда: Скорость, ловкость, аккуратность, качество, открытость, доверие * учебный проект

*учебный проект в рамках обучения на курсе "Графический дизайнер"