Дизайн фирменного стиля сервиса доставки еды "Быстро"

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Необходимо было разработать фирменный стиль сервиса доставки еды Быстро. Показать ключевые преимущества сервиса и доказать покупателям, что и через агрегаторы можно получать только самые свежие и качественные продукты. Быстро - очень удобный, быстрый и приятный сервис по доставкe готовой еды и продуктов питания. Продукты всегда свежие, так как каждый день проводится ревизия и их обновление.

Сегмент: средний, средний +
Характер бренда: Скорость, ловкость, аккуратность, качество, открытость, доверие  * учебный проект

*учебный проект в рамках обучения на курсе "Графический дизайнер"