Дизайн фирменного стиля сервиса доставки еды "Быстро"
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7 месяцев назад
Необходимо было разработать фирменный стиль сервиса доставки еды Быстро. Показать ключевые преимущества сервиса и доказать покупателям, что и через агрегаторы можно получать только самые свежие и качественные продукты. Быстро - очень удобный, быстрый и приятный сервис по доставкe готовой еды и продуктов питания. Продукты всегда свежие, так как каждый день проводится ревизия и их обновление.
Сегмент: средний, средний +
Характер бренда: Скорость, ловкость, аккуратность, качество, открытость, доверие * учебный проект
*учебный проект в рамках обучения на курсе "Графический дизайнер"