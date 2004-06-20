Дизайн обложки для трека

Обложки для Вашего альбома или трека
В услуги этой работы входит:
1. Дизайн обложки или редактирования Вашей обложки. По вашему желанию.
2. Бесконечные правки. Я могу сотрудничать до конца.
3. Исходники для удобства. Исходники обложки сдаются в форматах PSD + PDF
(по желанию) после подтверждения работы дизайна. Вам остается скачать
файл.
Что будет если вам НЕ понравятся предложенный вариант?
Сделаю для Вас другой вариант. Моя цель - чтобы Вы получили обложку которая Вам понравится. Доплачивать не нужно!
Нужно для заказа:
1. Фотографию, на которую сделать под обложку (если есть);
2. Надпись на обложку (название трека/альбома, никнейм);
3. Если есть требования по дизайну прикрепляйте примеры схожие с требованиями по исполнению.