Дизайн обложки для трека

Обложки для Вашего альбома или трека

В услуги этой работы входит:

1. Дизайн обложки или редактирования Вашей обложки. По вашему желанию.

2. Бесконечные правки. Я могу сотрудничать до конца.

3. Исходники для удобства. Исходники обложки сдаются в форматах PSD + PDF

(по желанию) после подтверждения работы дизайна. Вам остается скачать

файл.

Что будет если вам НЕ понравятся предложенный вариант?

Сделаю для Вас другой вариант. Моя цель - чтобы Вы получили обложку которая Вам понравится. Доплачивать не нужно!

Нужно для заказа:

1. Фотографию, на которую сделать под обложку (если есть);

2. Надпись на обложку (название трека/альбома, никнейм);

3. Если есть требования по дизайну прикрепляйте примеры схожие с требованиями по исполнению.