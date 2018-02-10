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Дизайн студия "Колба" г. Москва
Фирменный стиль
Добавлена
6 лет назад
160 просмотров
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фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В рамках работы были разработаны:
Логотип;
Визитки (корпоративная и персональная);
Бланк;
Папка для документов;
Блокнот.
2084x2084
138 КБ
4000x3000
4 МБ
2084x2084
916 КБ
Вадим Яшин
Vadim_Yashin
Был
5 лет назад
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