DVM: конверт, диск, бэйдж

Весь фирменный стиль подчинен цветам жизнерадостности, оптимизма, тепла и доброты. Это своеобразная радуга позитивных эмоций, которая заряжает все, до чего дотрагиваются ее цвета. Будь то конвертик с логотипом DVM, который сразу улыбнет и согреет своим внутренним и теплым цветом любого, или же это просто CD, который обратит на себя внимание своей манящей палитрой, или же это радужный логотип, который всегда останется замеченным прохожими на улицах города.