ELISENVAARA

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Элисенваара - люксовая косметика для волос из сердца Карелии. Основной продукт бренда - уходовая косметика для волос с прозрачными составами. Средства натуральные, но технологичные.
Элисенваара — небольшой посёлок на севере карелии и родина основательниц бренда. С карельского название дословно переводится как “гора Элисон”. Природа Карелии удивительная и очень красива и именно она вдохновляет нас в нашем деле.