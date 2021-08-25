ELISENVAARA

Элисенваара - люксовая косметика для волос из сердца Карелии. Основной продукт бренда - уходовая косметика для волос с прозрачными составами. Средства натуральные, но технологичные.

Элисенваара — небольшой посёлок на севере карелии и родина основательниц бренда. С карельского название дословно переводится как “гора Элисон”. Природа Карелии удивительная и очень красива и именно она вдохновляет нас в нашем деле.