EN Plus: логика построения

Любая компания стремится иметь простой фирменный знак, который говорит сам за себя. Сосредоточив своё внимание на заглавной букве названия компании и вдоволь поиграв с ней, был разработан строгий логотип, вызывающий четкие ассоциации о сфере деятельности компании.