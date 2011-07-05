EN Plus: сайт

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Фирменный стиль
Добавлена188 просмотров
12 лет назад
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Любая компания стремится иметь простой фирменный знак, который говорит сам за себя. Сосредоточив своё внимание на заглавной букве названия компании и вдоволь поиграв с ней, был разработан строгий логотип, вызывающий четкие ассоциации о сфере деятельности компании.