Фирменный стиль Академтест

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Для «Академтест» в студии iStar Design разработан фирменный стиль, учитывающий специализацию компании.В логотипе Академтест – схематическое изображение циркуля. Логотип существует в двух версиях – англоязычной и русскоязычной.Яркий фирменный паттерн можно добавить, к примеру, на папку.
http://istardesign.com/ru/project/firmennyiy-stil-akademtest