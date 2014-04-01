Фирменный стиль Академтест

Для «Академтест» в студии iStar Design разработан фирменный стиль, учитывающий специализацию компании.В логотипе Академтест – схематическое изображение циркуля. Логотип существует в двух версиях – англоязычной и русскоязычной.Яркий фирменный паттерн можно добавить, к примеру, на папку.

http://istardesign.com/ru/project/firmennyiy-stil-akademtest