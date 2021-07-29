Фирменный стиль для компании Chopper

Проект на Behance: https://www.behance.net/gallery/122637077/Chopper

Телеграмм для быстрой связи: @JBlack94

Chopper – компания, которая занимается производством и продажей полного спектра техники и оборудования для менеджмента отходов и рециклинга от контейнеров до сортировочных комплексов под ключ

Задача: создание айдентики, которая будет отражать главные ценности бренда – надежность, проста в коммуникации

Решение: логотип избегает острых углов, выглядит ярко, привлекательно, не стандартно. Общее настроение дружественное, располагающее к доверительным отношениям бренда со своей целевой аудиторией