Фирменный стиль для компании ВАРАН

Задача: разработать элементы фирменного стиля (логотип, дизайн визитной карты) для компании по продаже гофротары.

Идея заказчика: проиллюстрировать фирменным стилем истинно мужской тип ведения бизнеса, при этом закодировать в названии имена трех совладельцев - Владимир, АРтем, АНдрей (в итоге "ВАРАН").