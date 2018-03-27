Фирменный стиль | ЭКСПО1520

ЭКСПО1520 – современная коммуникационная площадка для встречи лидеров железнодорожной отрасли, общения специалистов, презентации производителей, подписания соглашений с иностранными партнерами; крупнейшая площадка, которая включает в себя более 8000 кв.м. выставочных площадей, около 150 натурных образцов техники, зрелищный

динамический показ, отраслевую конференцию и массу интереснейших мероприятий для гостей и посетителей с детьми.

В процессе работы над проектом было разработано более: 130 макетов широкоформатной продукции, 140 макетов полиграфической продукции и более 60 макетов для web-пространства.