Фирменный стиль "Фабрики 1950"

Проект визуального оформления фирмы, специализирующейся на продаже антиквариата и раритетных вещей.

В данном проекте была создана несуществующая фирма, продумана ее философия, стратегическая цель, способ функционирования и ЦА.

Было разработано оформление, которое включает наружную рекламу, полиграфию, одежду, сувенирную продукцию, брендирование транспорта, сайт, постеры и навигацию.

В работе также присутствует краткое описание идеи проекта.

Данный проект - дипломная работа в бакалавриате.