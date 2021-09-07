Фирменный стиль "Фабрики 1950"

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Проект визуального оформления фирмы, специализирующейся на продаже антиквариата и раритетных вещей.
В данном проекте была создана несуществующая фирма, продумана ее философия, стратегическая цель, способ функционирования и ЦА.
Было разработано оформление, которое включает наружную рекламу, полиграфию, одежду, сувенирную продукцию, брендирование транспорта, сайт, постеры и навигацию.
В работе также присутствует краткое описание идеи проекта.
Данный проект - дипломная работа в бакалавриате.