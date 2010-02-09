Фирменный стиль факультета 1

Фирменный стиль факультета МАСС-МЕДИА и рекламы МГУКиИ.Были разработаны несколько вариантов логотипо в, плакатов, визиток. Создан шаблон дизайна буклета для дальнейшего заполнения контентом. Все элемен ты фирменного стиля тесно связаны друг с другом по цветовой гамме, начертанию и шрифтовым гарнитурам .