Фирменный стиль факультета 1
Фирменный стиль
Добавлена566 просмотров
14 лет назад
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Фирменный стиль факультета МАСС-МЕДИА и рекламы МГУКиИ.Были разработаны несколько вариантов логотипо в, плакатов, визиток. Создан шаблон дизайна буклета для дальнейшего заполнения контентом. Все элемен ты фирменного стиля тесно связаны друг с другом по цветовой гамме, начертанию и шрифтовым гарнитурам .