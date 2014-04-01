Фирменный стиль HM Store

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Цель интернет-магазина HM Store – создание уникального, стильного и эргономичного офисного пространства, которое бы способствовало эффективной работе компании.В студии iStar Design разработали фирменный стиль с яркими и дерзкими элементами красного цвета. Персональная и корпоративная визитки, а также благодарственная открытка с QR-кодом станут первыми шагами в позиционировании фирменного стиля компании на рынке.