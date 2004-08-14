Фирменный стиль конференции Стрела

Название конференции — «Стрела». Такое название было выбрано не случайно. С одной стороны, оно отражает тему

конференции — управление вниманием и целевые действия, с другой — оно русскоязычное. Организатору хочется

подчеркнуть особенности русскоговорящего сегмента и отличиться от большинства подобных конференций, кото-

рые используют английский для названий. При этом само написание может быть как кириллицей, так и латиницей.

Заказчику важно, чтобы будущая айдентика отражала идею мероприятия, при этом дизайн должен подчёркивать,

что это диджитал-среда