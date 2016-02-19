Фирменный стиль программы "Социальная линия"

Разработка названия, логотипа и фирменного стиля для социальной программы "Социальная линия", организованной при поддержке Правительства Москвы и партии Единая Россия, целью которой является поддержка социально незащищенных групп населения и фермерских хозяйств центрального региона в виде прямых поставок по сниженным ценам или на бесплатной основе продуктов питания от фермера к потребителю, миную магазины. 2015 год

В задании заказчик указал одно наиболее важное, по его мнению, требование "отразить патриотические чувства учредителей программы в данном буклете".

В ходе обсуждения, совместно было принято решение за основные цвета как для буклета, так и для фирменного стиля программы в целом, принять цвета российского триколора.

Использование данной гаммы позволит человеку, взявшему в руки буклет, понять каковы "корни" данной программы, что "Социальная линия" – это государственная программа, которая гарантирует исполнение всех обязательств на законодательном уровне.