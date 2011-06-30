Фирменный стиль ТОВ Агри Сейм
Фирменный стиль
Добавлена276 просмотров
12 лет назад
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ТОВ Агри Сейм занимается растениеводством и находится в городе Батурин, Черниговской области.
Батурин - столица казацкой Украины в XVII-XVIII вв. и местопребывание гетманов Левобережной Украины.
Для фирменного стиля выбраны исторические мотивы напоминающие об истории города.
Был разработан логотип, бланк , визитка и конверт.