Фирменный стиль ТОВ Агри Сейм

Фирменный стиль
Добавлена
12 лет назад
276 просмотров
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ТОВ Агри Сейм занимается растениеводством и находится в городе Батурин, Черниговской области.

Батурин - столица казацкой Украины в XVII-XVIII вв. и местопребывание гетманов Левобережной Украины.

Для фирменного стиля выбраны исторические мотивы напоминающие об истории города.

Был разработан логотип, бланк , визитка и конверт.