Город-призрак

История города вдохновила меня на создание айдентики, которая будет символом не только прошлого, но и будущего.

Айдентика города Ткварчели включает в себя уникальные

культурные, исторические и природные элементы. Город расположен на побережье Черного моря и окружен живописными горами, что создает прекрасные пейзажи.

Логотип отражает дух города и его культурные особенности. Включает символы, связанные с природой Ткварчели и архитектурные памятники.

Цветовая палитра:

1. Темно-бирюзовый: Символизирует природу,

горы и леса вокруг города. Цвет жизни и

гармонии.

2. Мурена: Олицетворяет Черное море и небо.

Ассоциации со спокойствием и надеждой.

3. Белый: Символизирует чистоту и свежесть,

используется для создания контраста с более

насыщенными цветами.

4. Оранжевый: Добавляет яркости и энергии,

символизируя тепло и гостеприимство местных

жителей.

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