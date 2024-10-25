Город-призрак

История города вдохновила меня на создание айдентики, которая будет символом не только прошлого, но и будущего.
Айдентика города Ткварчели включает в себя уникальные
культурные, исторические и природные элементы. Город расположен на побережье Черного моря и окружен живописными горами, что создает прекрасные пейзажи.
Логотип отражает дух города и его культурные особенности. Включает символы, связанные с природой Ткварчели и архитектурные памятники.
Цветовая палитра:
1. Темно-бирюзовый: Символизирует природу,
горы и леса вокруг города. Цвет жизни и
гармонии.
2. Мурена: Олицетворяет Черное море и небо.
Ассоциации со спокойствием и надеждой.
3. Белый: Символизирует чистоту и свежесть,
используется для создания контраста с более
насыщенными цветами.
4. Оранжевый: Добавляет яркости и энергии,
символизируя тепло и гостеприимство местных
жителей.
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