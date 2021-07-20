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INSIGHT event agency - агентство организации свадеб.
Название отражает ценности компании:
1. Понимание и проницательность
Организатор слышит и слушает своего клиента
2. Озарение
При креативной разработке идей для проекта, как и при реализации проекта, каждый участник получает «инсайты»
3. Мгновенное нахождение решения
Лучшее качество организатора во время мероприятия
Ну и фирменный знак, который заменяет одну из букв, не теряя возможность прочтения названия
Эстетично. Стильно. Со вкусом.