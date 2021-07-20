INSIGHT event agency - агентство организации свадеб.

Название отражает ценности компании:

1. Понимание и проницательность

Организатор слышит и слушает своего клиента

2. Озарение

При креативной разработке идей для проекта, как и при реализации проекта, каждый участник получает «инсайты»

3. Мгновенное нахождение решения

Лучшее качество организатора во время мероприятия

Ну и фирменный знак, который заменяет одну из букв, не теряя возможность прочтения названия

Эстетично. Стильно. Со вкусом.