Интерактивная оригинальная визитка.

К чёрту серые или кислотные бумажки, которые лежат на остановках и ларьках.

Я хочу что бы вашу визитку подняли и начали с ней играть, рисовать на ней показывать друзьям и собирать как что-то интересное. Я хочу, что бы вам звонили и говорили в ваша реклама такая же интересная как ваши услуги (товар).

В услуги входит:

1. Дизайн трех вариантов двусторонних или односторонних визиток

2. Визуализация - то как ваша визитка будет выглядеть в "жизни".

3. Бесконечные правки. Мы можем сотрудничать до полной победы. (Если правки затягиваются по времени продлеваем время заказа).

4. Исходники для печати в типографии. Исходники визитки сдаются в форматах CDR + PDF после подтверждения работы дизайна. Вам остается скачать файл и передать в типографию.

Вопросы и ответы:

А что будет если нам не понравятся предложенные варианты?

Ничего страшного, такое бывает. Сделаю для вас еще несколько вариантов. Моя цель - чтобы вы получили визитку которая вам нравится. Доплачивать не нужно.

Мы хотим сами вписать всю информацию.

Запросто. Вы можете запросить редактируемый файл визитки чтобы самостоятельно вписывать данные сотрудников. Но для этого вам понадобятся минимальные знания дизайнерских программ.

А какой размер вы даете?

По умолчанию я делаю 90х50 , 90х55,95х55. Если у вас есть свои четкие пожелания по размерам, предоставляйте их при размещении заказа.

А если у меня нет логотипа?

Нет проблем. Вы также можете заказать разработку логотипа в трех вариантах из списка дополнительных услуг.

Возможно ли разработать отдельный QR код?

Да конечно.

Блииин я тут видел в рекламе кароче вот так вот так и вот так такое вообще можно?

Можно.

Нужно для заказа:

Предоставьте пожалуйста, если есть:

1. Логотип фирмы для которой делается визитка.

2. Фамилию, имя и отчество сотрудника, которого нужно отобразить на визитке

3. Контактные данные, номера телефонов.

4. Адреса, е-мейлы

5. Ссылки на профили соцсетей.

6. QR код если есть.

7. Размеры если есть.

8. Если есть требования по дизайну прикрепляйте примеры схожие с требованиями по исполнению.