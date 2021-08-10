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Javacoff - кофейня с качественным кофе, вкусными десертами и приятной атмосферой
Задача:
Разработка логотипа и фирменного стиля.
Решение:
Стиль проекта выполнена в приятных кофейных тонах и наполнена любовью и позитивом. По желанию заказчика логотип представляет собой слияние обычных кофейных ассоциаций и чего-то современного и трендового, поэтому кофейное зерно представляет собой компьютерную мышь.