Javacoff - кофейня с качественным кофе, вкусными десертами и приятной атмосферой

Задача:

Разработка логотипа и фирменного стиля.

Решение:

Стиль проекта выполнена в приятных кофейных тонах и наполнена любовью и позитивом. По желанию заказчика логотип представляет собой слияние обычных кофейных ассоциаций и чего-то современного и трендового, поэтому кофейное зерно представляет собой компьютерную мышь.